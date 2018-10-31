Bankalarda sıkıntı yok

Türkiye yakın bir döneme kadar spekülatif hareketlerle uygulanmaya çalışılan ve hiçbir ahlaki ya da ekonomik temele dayanmayan bir baskı ile karşı karşıya kaldığını belirten Göktaş, "İstikrarlı büyüyen ekonomisi ve güçlü bankacılık sistemi ile ülkemiz bu süreci başarılı bir şekilde yönetiyor" dedi. Devletin tüm kurumlarının görevinin başında ve kararlı bir şekilde bu ekonomik saldırıyı bertaraf etmek için çalıştığına dikkat çekti.
VERİLER MEMNUN EDİCİ
Bankacılık sektöründe herhangi bir sıkıntı olmadığına işaret eden Genel Müdür Göktaş, "Finansal kesimin önemli bir oyuncusu olarak, Türkiye ekonomisini daha da güçlendirmek ve insanımızın refahını yükseltmek için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana uygulamaya çalıştığımız tedariklerimizdeki 'Yerli ve Milli Ürün ve Üretici Kullanma' politikamızı, bu süreçte daha kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz" dedi. Türkiye katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, sektörün aktif büyüklüğünün, 2017 yıl sonuna göre eylül sonu itibarıyla yüzde 33 artarak 212 milyar 813 milyon liraya çıktığını bildiren Göktaş, özkaynakların da aynı dönemde yüzde 19 artarak 16.2 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Göktaş, "Şu an sektörümüz, bin 92 şubede 15 bin 568 kişiye istihdam sağlıyor. Tüm bu veriler sektörümüzün hedeflerine emin ve sağlam adımlarla ilerlemesini göstermesi açısından son derece memnuniyet verici" dedi.
SEKTÖR BÜYÜYECEK
Vakıf katılım olarak öncelikli amaçlarının sektörü büyütmek olduğuna işaret eden Göktaş, "Hedefimiz, hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda yoğun bir çalışma ve odaklanma ile katılım bankacılığı sektöründeki pazar payımızın 2018 yılı sonunda 10 seviyesinin üzerine çıkmasını ve 2023'te sektör liderliğini bize getirecek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Sektörün büyümesine yaptığımız katkıların doğrudan ülkemizin ekonomik gelişmesine de katkı sağladığının bilinciyle çıktığımız yolda kararlı adımlarla yürüyoruz" dedi. Hükümet tarafından belirlenen Orta Vadeli Plan'da da enerji alanına önemli atıflarda bulunulduğunu hatırtalan Göktaş, "Biz de destek olmak istiyoruz" diye konuştu.
VERİLER MEMNUN EDİCİ
Bankacılık sektöründe herhangi bir sıkıntı olmadığına işaret eden Genel Müdür Göktaş, "Finansal kesimin önemli bir oyuncusu olarak, Türkiye ekonomisini daha da güçlendirmek ve insanımızın refahını yükseltmek için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana uygulamaya çalıştığımız tedariklerimizdeki 'Yerli ve Milli Ürün ve Üretici Kullanma' politikamızı, bu süreçte daha kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz" dedi. Türkiye katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, sektörün aktif büyüklüğünün, 2017 yıl sonuna göre eylül sonu itibarıyla yüzde 33 artarak 212 milyar 813 milyon liraya çıktığını bildiren Göktaş, özkaynakların da aynı dönemde yüzde 19 artarak 16.2 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Göktaş, "Şu an sektörümüz, bin 92 şubede 15 bin 568 kişiye istihdam sağlıyor. Tüm bu veriler sektörümüzün hedeflerine emin ve sağlam adımlarla ilerlemesini göstermesi açısından son derece memnuniyet verici" dedi.
SEKTÖR BÜYÜYECEK
Vakıf katılım olarak öncelikli amaçlarının sektörü büyütmek olduğuna işaret eden Göktaş, "Hedefimiz, hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda yoğun bir çalışma ve odaklanma ile katılım bankacılığı sektöründeki pazar payımızın 2018 yılı sonunda 10 seviyesinin üzerine çıkmasını ve 2023'te sektör liderliğini bize getirecek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Sektörün büyümesine yaptığımız katkıların doğrudan ülkemizin ekonomik gelişmesine de katkı sağladığının bilinciyle çıktığımız yolda kararlı adımlarla yürüyoruz" dedi. Hükümet tarafından belirlenen Orta Vadeli Plan'da da enerji alanına önemli atıflarda bulunulduğunu hatırtalan Göktaş, "Biz de destek olmak istiyoruz" diye konuştu.
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