76 milyar lira kasada kalacak

1924'te ilk kez düzenlenen Dünya Tasarruf Günü'nden bu yana dünya, finans teknolojilerinde çığır açtı. İlk Uluslararası Tasarruf Kongresi'nde, 31 Ekim günü, tasarrufun teşvik edilmesine adanmış bir gün olarak kabul edildi. Türkiye ekonomisinde son dönemde açıklanan makro plan ve programlarda da 'tasarruf' ön plana çıkıyor. Uzmanlar tutar ne olursa olsun, gelirin yüzde 10'unun tasarruf olarak ayrılması ve ardından kalan tutarın giderler için kullanılması gerektiğini vurguluyor. Yeni Ekonomi Programı da mali disiplin çıpası ile hazırlanırken, kaynakların verimli kullanılmasını temin etmek amacıyla Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi kuruldu. Bu ofis 76 milyar liralık tasarruf önlemleri ve gelir artırıcı tedbirlerden sorumlu kılındı. Son dönemde bir yandan kamu gelirlerini artırmaya yönelik önlemler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde birbiri ardına alınırken bir yandan da tasarrufları artırmaya ilişkin adımlar atılıyor. Yeni Ekonomi Programı'nda mali disiplin, ekonomi politikasının temel çıpası olarak görülürken, başta tasarruflar olmak üzere uygulamaya konulacak yapısal tedbirlerle, merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranının program dönemi boyunca yüzde 2'nin altında tutulması ve 2019'da yüzde 1.8 olması hedeflendi.