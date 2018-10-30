İstanbul’a zafer anıtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu bir havalimanı değil, zafer anıtı" şeklinde tanımladığı dev proje hayata geçti. Başkan Erdoğan, "İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır" diyerek, yeni havalimanının isminin 'İstanbul Havalimanı' olduğunu açıkladı. Türkiye'nin tarihi projesi İstanbul Havalimanı'nın açılışında konuşan Erdoğan, "Burada iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımız'ın açılışını yapıyoruz. Cumhuriyetimiz'in 95. kuruluş yıldönümünün gururunu da hep birlikte yaşıyoruz" dedi.
DÜNYAYA YAPTIĞIMIZ HİZMET
İstanbul Havalimanı'nın hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanıyla ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir proje olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nı sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız bir büyük hizmet olarak görüyoruz. Havalimanımız 60 ülke ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için, kıtalar arası uçuşların güzergahları da büyük ölçüde değişecektir. Konumu ve özellikleriyle tarihe damga vuracak bu eserin ülkemizde inşa edilmiş olması tesadüfi değildir" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından bazı başlıklar şöyle:
İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasiteli. Bu, tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, gerekirse 200 milyona çıkarılabilecektir. Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanması öngörülmektedir. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir.
Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro. Devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon euro olmak üzere vergiler hariç 32.4 milyar euro. Bu projenin finansmanında, herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir.
Atatürk Havalimanı'mız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak.
Çok sayıda devlet başkanının da katıldığı açılışta konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu eser medeniyetimizin gücünü gösteriyor, istikbalimizin güneşi oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi, vatanımızın bölünmezliği, milletimizin birliği, devletimizin tekliği, bayrağımızın göklerimizde dalgalanmasını sağlamak değil mi? İşte bu havalimanı, bu hedefimizi gerçeğe dönüştüren bir eser olarak karşımızda duruyor" dedi.
YARIŞ BAŞLADI
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: Dünya nüfusunun üçte biri İstanbul'a direkt bağlanacak, havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşacak.
İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz: Dünyanın en büyük havalimanı olma yarışımız başlıyor. Bu yarış, 2026'da pist ve yolcu sayısı, terminal büyüklükleri ve günlük hava trafiği açısından en büyük olma yarışı.
20 TRİLYON DOLARI BAĞLIYOR
İstanbul Havalimanı'nın 60 ülke ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağladığını söyleyen Erdoğan, "Sektörün cirosu 16 yılda 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıktı" dedi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NIN ÖZELLİKLERİ
İHALE BEDELİ: 26.1 milyar euro
İNŞAAT ALANI: 7 6 .5 milyon metrekare
PİST SAYISI: 6
KAPASİTE: 500 uçak
OTOPARK: 70 bin araç
YOLCU KAPASİTESİ: 200 milyon
HAVAYOLU ŞİRKETİ SAYISI: 250
DESTİNASYON SAYISI: 350
TERMiNAL BÜYÜKLÜĞÜ: 1.3 milyon metrekare
LOJİSTİK ALANI: 1.6 milyon metrekare
SAĞLAYACAĞI İSTİHDAM: 225 bin
DÜNYAYA YAPTIĞIMIZ HİZMET
İstanbul Havalimanı'nın hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanıyla ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir proje olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nı sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız bir büyük hizmet olarak görüyoruz. Havalimanımız 60 ülke ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için, kıtalar arası uçuşların güzergahları da büyük ölçüde değişecektir. Konumu ve özellikleriyle tarihe damga vuracak bu eserin ülkemizde inşa edilmiş olması tesadüfi değildir" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından bazı başlıklar şöyle:
İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasiteli. Bu, tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, gerekirse 200 milyona çıkarılabilecektir. Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanması öngörülmektedir. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir.
Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro. Devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon euro olmak üzere vergiler hariç 32.4 milyar euro. Bu projenin finansmanında, herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir.
Atatürk Havalimanı'mız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak.
İSTİKBALİMİZİN GÜNEŞİ
Çok sayıda devlet başkanının da katıldığı açılışta konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu eser medeniyetimizin gücünü gösteriyor, istikbalimizin güneşi oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi, vatanımızın bölünmezliği, milletimizin birliği, devletimizin tekliği, bayrağımızın göklerimizde dalgalanmasını sağlamak değil mi? İşte bu havalimanı, bu hedefimizi gerçeğe dönüştüren bir eser olarak karşımızda duruyor" dedi.
YARIŞ BAŞLADI
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: Dünya nüfusunun üçte biri İstanbul'a direkt bağlanacak, havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşacak.
İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz: Dünyanın en büyük havalimanı olma yarışımız başlıyor. Bu yarış, 2026'da pist ve yolcu sayısı, terminal büyüklükleri ve günlük hava trafiği açısından en büyük olma yarışı.
20 TRİLYON DOLARI BAĞLIYOR
İstanbul Havalimanı'nın 60 ülke ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağladığını söyleyen Erdoğan, "Sektörün cirosu 16 yılda 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıktı" dedi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NIN ÖZELLİKLERİ
İHALE BEDELİ: 26.1 milyar euro
İNŞAAT ALANI: 7 6 .5 milyon metrekare
PİST SAYISI: 6
KAPASİTE: 500 uçak
OTOPARK: 70 bin araç
YOLCU KAPASİTESİ: 200 milyon
HAVAYOLU ŞİRKETİ SAYISI: 250
DESTİNASYON SAYISI: 350
TERMiNAL BÜYÜKLÜĞÜ: 1.3 milyon metrekare
LOJİSTİK ALANI: 1.6 milyon metrekare
SAĞLAYACAĞI İSTİHDAM: 225 bin
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