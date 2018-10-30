  • Ekonomi
  • 30.10.2018
  • Son Güncelleme: 29.10.2018 - 23:31
  • Gazete

5.50 seviyesinde

Dolar 5.50 TL seviyesinde
DOLAR/TL, 5.5066 ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen hafta küresel piyasalarda a olan talebin artmasına paralel 5.8745'e kadar yükselen dolar/, haftayı 5.5928'den tamamladı. Dolar/TL dün yüzde 1.5 değer kaybederek 5.5066 ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Analistler, dün yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu hatırlatarak, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL'ye olan talebin yükseldiğini kaydetti.
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