Dolar 5.50 TL seviyesinde

DOLAR/TL, 5.5066 ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen hafta küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5.8745'e kadar yükselen dolar/TL, haftayı 5.5928'den tamamladı. Dolar/TL dün yüzde 1.5 değer kaybederek 5.5066 ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Analistler, dün yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu hatırlatarak, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL'ye olan talebin yükseldiğini kaydetti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.