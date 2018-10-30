Altın biberon bin 250

Isparta'da kuyumcular son dönemde rağbet gören altın biberon ve altın emzik üretimine yöneldi. Biberonun kapağının, emziğin ise tutma yerinin müşterinin isteğine göre 14 veya 22 ayar altın olarak yapıldığı ürünlerin fiyatları da değişiyor. Ağırlığı 4-6 gram arasında değişen altın biberon bin 250, emzik ise bin 200 liraya kadar alıcı buluyor. Kuyumcu Fatih Öksüz, son günlerde biberon ve emziğe talebin arttığını anlatırken, "Müşterinin isteğine göre özel üretim yapıyoruz" dedi.