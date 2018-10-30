  • Ekonomi
  • 30.10.2018
  • Son Güncelleme: 29.10.2018 - 23:30
  • Gazete

Altın biberon bin 250

Altın biberon bin 250
Isparta'da kuyumcular son dönemde rağbet gören altın biberon ve altın emzik üretimine yöneldi. Biberonun kapağının, emziğin ise tutma yerinin müşterinin isteğine göre 14 veya 22 ayar altın olarak yapıldığı ürünlerin fiyatları da değişiyor. Ağırlığı 4-6 gram arasında değişen altın biberon bin 250, emzik ise bin 200 liraya kadar alıcı buluyor. Kuyumcu Fatih Öksüz, son günlerde biberon ve emziğe talebin arttığını anlatırken, "Müşterinin isteğine göre özel üretim yapıyoruz" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın biberon bin 250
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar