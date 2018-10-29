  • Ekonomi
  • 29.10.2018
  • Son Güncelleme: 29.10.2018 - 02:58
  • Gazete

Küçük firmalarda başlıyor

Küçük firmalarda BES başlıyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde () fon tutarı otomatik katılım dahil 89.5 milyar liraya ulaştı. BES'te katılımcı sayısı 7 milyona yaklaştı. Otomatik katılımla sisteme girenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, 5-10 personeli olan firmaların çalışanları 1 Ocak'tan itibaren BES'li olacak.
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