Akıllara 'zara'r

Dolar kurunu bahane edenler, vatandaşın cebine göz dikti. Uçuk zamlar, aldı başını gitti. Ünlü markaların etiket oyunları herkesi şaşkına çevirdi! Kuru bahane edip fiyatları yükselten dünyaca ünlü giyim markaları, doların düşmesine aldırış etmedi. Yüzlerce ülkede hizmet veren Zara giyim markasının, etiketlerinde yaptığı hile, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti! İstanbul Üsküdar'daki Emaar Square AVM'de bulunan Zara mağazası, bir çocuk tişörtüne 19.95 lira fiyat biçti. Aynı ürün, aynı mağazada 24.95 TL'ydi... Etiket oyunu bununla da bitmedi. Yine Zara, çocuk reyonunda açtığı bir standa 'Her şey 45.95' yazdı. Ancak stanttaki gömlekler 99.95 liraydı! Kuru bahane edip fiyatları yükselten Zara, bir de etiket oyunuyla halkı kandırmaya çalıştı. Bu 'ucuz' numara ise bazı tüketicilerin dikkatinden kaçmadı.
Zara'nın etiket oyunu, bazı dikkatli vatandaşların gözünden kaçmadı.
Zara'nın etiket oyunu, bazı dikkatli vatandaşların gözünden kaçmadı.
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