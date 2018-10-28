İmar Barışı 31 Aralık’a uzadı

İmar Barışı'na çok yoğun bir talep olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 milyon 150 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Vatandaşın başvurduğu bedel de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz ve gerçekten yoğun bir şekilde oluyor. 31 Ekim'de sona erecek başvuru sürecini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatmayı hedefliyoruz" dedi.

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