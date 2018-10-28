İmar Barışı 31 Aralık’a uzadı

İmar Barışı'na çok yoğun bir talep olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 milyon 150 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Vatandaşın başvurduğu bedel de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz ve gerçekten yoğun bir şekilde oluyor. 31 Ekim'de sona erecek başvuru sürecini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatmayı hedefliyoruz" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.