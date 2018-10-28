Gümrük’te yeni dönem

Gümrük işlemlerinin ticaretin önünde bir set olarak değil, bir geçiş noktası olarak tasarlanması gerektiğine işaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni uygulamamızla deniz yoluyla gelen eşyanın gümrükleme işlemlerinin eşya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden tamamlanması ve tahliye edilen eşyanın doğrudan liman sahasını terk etmek üzere sahibine teslimi sağlanacaktır" dedi.