  • Ekonomi
  • 28.10.2018
  • Son Güncelleme: 28.10.2018 - 00:37
  • Gazete

Bu hafta döviz kaybettirdi

Bu hafta döviz kaybettirdi
Haftalık bazda Borsa 'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 6,13, dolar yüzde 0,18 ve avro yüzde 1,33 değer kaybetti, altın ise yüzde 0,04 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.406,25 puanı, en düşük ise 90.541,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,13 azalışla 90.541,53 puandan tamamladı.
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