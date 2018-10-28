Başkan’ın eseri

Kalyon Grubu Yönetim Kuruku Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili TAKVİM'e özel açıklamalarda bulundu. Projenin Pentagon'dan sonra ikinci monoblok (tek seferde yapılan) binası olduğunu belirten Kalyoncu, "3 milyon metrekare binayı 42 ayda bitirdik. Berlin Havalimanı 11 yıldır bitmedi. Biz 4 yılda finansmanı bulup, projeyi çizip, inşaatı tamamladık ve açılışını yapıyoruz. Bu hızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısı çok büyük. Projenin bitişi onun sayesinde oldu" dedi. Çin Havalimanı'nın İYH'den daha ucuza mal olduğu iddialarına açıklık getiren Kalyoncu, şunları anlattı: "Çin'deki havalimanı İYH'nin ilk fazının 4'te üçü büyüklüğünde... Çin'deki havalimanı için onların hükümeti 12 milyar dolar verirken, Türkiye'de ise devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor. Bahsedilen 26 milyar euro bizim 25 yılda devlete ödeyeceğimiz kira bedeli. Bizimkinden daha küçük olan havalimanını Çinliler 12 milyar dolara yaparken, biz ilk fazı 8 milyar dolara mal ettik. Onların altyapı, yol vs. işleri de yok. İnsanlar detaylarını araştırmadan muhalefet olsun diye konuşuyorlar."
BETÜL ALAKENT
BETÜL ALAKENT
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