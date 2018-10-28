Askerlik şubeleri çalışacak

Bedelli Askerlik başvuruları için askerlik şubeleri hafta sonu da çalışacak. Milli Savunma Bakanlığı, askerlik şubelerinin, hafta sonu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı. Böylece işlemler devam edecek.
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