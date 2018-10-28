  • Ekonomi
  • 28.10.2018
  • Son Güncelleme: 28.10.2018 - 00:34
  • Gazete

Askerlik şubeleri çalışacak

Askerlik şubeleri çalışacak
Bedelli Askerlik başvuruları için askerlik şubeleri hafta sonu da çalışacak. , askerlik şubelerinin, hafta sonu ve Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı. Böylece işlemler devam edecek.

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