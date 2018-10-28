Aşırı faturayı şirket öder

Adana'da ikamet eden bir kişi, yurt dışı seyahati öncesi GSM şirketinden bir paket satın aldı. Yurt dışında İnterneti de kullanan vatandaş, Türkiye'ye döndüğünde adresine gelen 7 bin liralık cep telefonu faturasını görünce büyük şok yaşadı. GSM bayisinin yolunu tutan abone, kota aşımının tarafına bildirilmediğini öne sürüp ödediği 7 bin liranın iadesini talep etti. Mahkeme davanın reddine karar verdi. Devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Kota aşımının gerçekleştiğine ilişkin bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Davacının yurt içi tarifesi üzerinden hesaplama yapılması için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur."
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