1 milyon Çinli geliyor

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, son yıllarda Türkiye ve Çin arasındaki başta ticaret ve teknoloji olmak üzere birçok alandaki ilişkilerin hızla ilerlediğini belirterek, bu yılın ilk 9 ayında, Türkiye'ye gelen 250 bin civarındaki turist sayısını yeterli görmediklerini dile getirdi. Türkiye'de 2019 yılında Çin'den 1 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, Çin'de Türkiye'ye yapılan direkt uçak seferlerinin artırılması hedefleniyor.
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