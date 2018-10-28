  • Ekonomi
  • 28.10.2018
  • Son Güncelleme: 28.10.2018 - 00:35
  • Gazete

1 milyon li geliyor

1 milyon Çinli geliyor
İstanbul İl Kültür ve Müdürü Coşkun Yılmaz, son yıllarda ve arasındaki başta ticaret ve teknoloji olmak üzere birçok alandaki ilişkilerin hızla ilerlediğini belirterek, bu yılın ilk 9 ayında, Türkiye'ye gelen 250 bin civarındaki sayısını yeterli görmediklerini dile getirdi. Türkiye'de 2019 yılında Çin'den 1 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, Çin'de Türkiye'ye yapılan direkt uçak seferlerinin artırılması hedefleniyor.
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