Yeni Havalimanı’na Turkcell imzası

Turkcell ve Huawei, Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın dijital altyapısı için güçlerini birleştirdi. Bina içi şebeke sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı'nı kullanan yolcular 4.5G hızında kesintisiz internet ve geniş kapsamadan faydalanabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Yeni Havalimanı, hem ülkemizin ve hem de şehrin yeni kapısı. İstanbul'un ve Turkcell'in imajını yansıtması açısından çok önemli" dedi.
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