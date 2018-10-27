  • Ekonomi
  • 27.10.2018
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 23:44
  • Gazete

’na imzası

Yeni Havalimanı’na Turkcell imzası
Turkcell ve Huawei, 'nin dünyaya açılan yeni kapısı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın dijital altyapısı için güçlerini birleştirdi. Bina içi şebeke sayesinde İstanbul 'nı kullanan yolcular 4.5G hızında kesintisiz internet ve geniş kapsamadan faydalanabilecek. Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Yeni Havalimanı, hem ülkemizin ve hem de şehrin yeni kapısı. İstanbul'un ve Turkcell'in imajını yansıtması açısından çok önemli" dedi.
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