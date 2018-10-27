Trafikte hata yapan yandı!

Trafik cezalarını artıran yasa, Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Yasaya göre, trafik kurallarına uymayanlara kesilen cezalar ağırlaştı. Tekrar edenler ehliyeti kaptırıp, psikiyatrik muayeneye girecek. İşte yeni cezalar:
Yayalara ilk geçiş hakkı vermemek 488 lira ceza.
Seyir halinde haberleşme cihazı kullanmak 235 lira ceza.
Çakar lamba, siren gibi ışıklı veya sesli cihazları mevzuata aykırı kullanmak bin 2 lira. 1 yıl içinde 3 defa ihlalde araç 15 gün trafikten men edilecek.
Muayenesiz araç kullanmak 235 lira. Verilen sürede muayeneyi yaptırmamak ve emniyetsiz raporu verilen araçla trafiğe çıkmak 488 lira.
Makas atmak veya ters yönde araç sürmek bin 2 lira.
Kırmızı ışık ihlali 235 lira. 1 yıl içinde üçüncü kez 3 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün ehliyetine el konulacak.
Drift yapmak 5 bin 10 lira. Sürücü belgesi de 60 gün geri alınacak. Psikiyatri uzmanı muayenesi istenecek.
Yayalara ilk geçiş hakkı vermemek 488 lira ceza.
Seyir halinde haberleşme cihazı kullanmak 235 lira ceza.
Çakar lamba, siren gibi ışıklı veya sesli cihazları mevzuata aykırı kullanmak bin 2 lira. 1 yıl içinde 3 defa ihlalde araç 15 gün trafikten men edilecek.
Muayenesiz araç kullanmak 235 lira. Verilen sürede muayeneyi yaptırmamak ve emniyetsiz raporu verilen araçla trafiğe çıkmak 488 lira.
Makas atmak veya ters yönde araç sürmek bin 2 lira.
Kırmızı ışık ihlali 235 lira. 1 yıl içinde üçüncü kez 3 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün ehliyetine el konulacak.
Drift yapmak 5 bin 10 lira. Sürücü belgesi de 60 gün geri alınacak. Psikiyatri uzmanı muayenesi istenecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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