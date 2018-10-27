  • Ekonomi
  • 27.10.2018
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 23:31
  • Gazete

Taşıt alımı yüzde 50 azaldı

Taşıt alımı yüzde 50 azaldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı kamudaki tasarruf tedbirleri 2019 bütçesine yansıdı. Kamuda tasarruf tedbirleri çerçevesinde 2019 yılında sağlık ve güvenlik gibi zorunlu alanlar dışında taşıt alımları durduruldu. Alımlar yüzde 50 oranında azaltılarak 2 bin 309 adetle sınırlı tutulurken, sağlık ve güvenlik birimlerine toplam 2 bin 81 araç alınması planlandı. Milli Savunma Bakanlığı'na 300, Jandarma Genel Komutanlığı'na 424, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 541 ve Komutanlığı'na ise 16 araç alımı yapılacak.


Hazal ATEŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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