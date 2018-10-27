Katarlılar Türk hostes arıyor

Türkiye ile Katar arasında en çok uçuşu Doha'dan haftada 48 uçuş ile Katar Havayolları yapıyor. Doha merkezli Katar Havayolları, Türkiye'de de büyümesine paralel olarak daha çok Türk kabin görevlisi arıyor. Katar Havayolları 3 Kasım'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İstanbul Grand Hyatt Otel'de kabin görevlisi alım etkinliği düzeneyecek. Katar Havayolları verdiği alım ilanında, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu kabin ekibimize katılın; konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" denildi. Edinilen bilgiye göre; deneme süresi olan ilk 6 ayın temel maaşı ortalama 733 euro olacak. Deneme süresini geçenlerin temel maaşı bin 500 euro (9 bin 666 lira) maaş alacak. Bu ücret de uçuşlar ve zamlarla daha da artacak. Daha sonra alınacak göreve göre maaşlar 2 bin, 2 bin 200, 2 bin 700 euroya (yaklaşık 17 bin 400 lira) kadar çıkabilecek.
ARANAN ŞARTLAR
Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: "Minimum 21 yaşında olmak, parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek, yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce, Doha'ya taşınmaya istekli olmak, minimum lise mezunu olmak, mükemmel sağlık ve fitness."
ARANAN ŞARTLAR
Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: "Minimum 21 yaşında olmak, parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek, yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce, Doha'ya taşınmaya istekli olmak, minimum lise mezunu olmak, mükemmel sağlık ve fitness."
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