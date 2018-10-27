  • Ekonomi
  • 27.10.2018
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 23:34
  • Gazete

İş Bankası’nda yeni atama

İş Bankası’nda yeni atama
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cahit Çınar getirildi. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre; bankanın üst yönetiminde gerçekleşen atama ile Cahit Çınar Genel Müdür Yardımcısı oldu. Yapılan atama sonucunda, hukuk müşavirlikleri, krediler portföy yönetimi, perakende krediler izleme ve takip, ticari ve kurumsal krediler izleme ve takip bölümleri Cahit Çınar'ın sorumluluğuna verildi.
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