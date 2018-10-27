  • Ekonomi
  • 27.10.2018
  • Son Güncelleme: 27.10.2018 - 02:00
  • Gazete

mına çifte formül

ve Bağ-Kur emeklilerinin de memur emeklilerinin de Ocak mı için 2 farklı tahmin var. Tahminlere göre, zam oranı yüzde 14.28’e kadar çıkabilecek

Emekli zammına çifte formül
Emekliler Ocak ayı yaklaştıkça hesabına da başladı. Zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen oranı belirleyici olacak. SSK ve BağKur emeklileri, bu 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı oranında fark alacak.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ
Ekonomi programındaki tahmine göre, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65, memur emeklilerinin de yüzde 7.15 enflasyon farkı + yüzde 4 artış ile yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre ise 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 13.78 çıkacak. Bu tahmine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.78, memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 10.28 enflasyon farkıyla yüzde 14.28 olarak gerçekleşecek. Ocak zammı yüzde 10.65 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak. Yüzde 13.78'lik artış ise SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarını 140,75 ile 674,14 lira arasında yükseltecek.
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