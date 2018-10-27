Almanya ile enerji işbirliği

, Alman mevkidaşıile iyi niyet mektubu imzaladı.Türk ve Alman iş dünyası temsilcilerininkatılımıyla gerçekleşen Türk-AlmanEnerji Forumu'nda konuşan"Bu niyet mektubunda yer alan işbirliğialanlarında çalışmalarımızı süratle vesonuç odaklı devam ettirerek, halihazırdabelirli bir seviyeye ulaşmış olan ikiliişbirliğimizi daha da geliştireceğimizeyürekten inanıyorum" dedi.