  • Ekonomi
  • 27.10.2018
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 23:40
  • Gazete

ile işbirliği

Almanya ile enerji işbirliği
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Alman mevkidaşı Peter Altmaier ile iyi niyet mektubu imzaladı. Türk ve Alman iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuşan Dönmez, "Bu niyet mektubunda yer alan işbirliği alanlarında çalışmalarımızı süratle ve sonuç odaklı devam ettirerek, halihazırda belirli bir seviyeye ulaşmış olan ikili işbirliğimizi daha da geliştireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.
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