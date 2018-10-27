  • Ekonomi
  • 27.10.2018
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 23:43
  • Gazete

21 bin kişi uçacak

21 bin kişi uçacak
Türk Hava Yolları () Genel Müdürü Bilal Ekşi, Yeni Havalimanı'ndan , , , Ercan ve Bakü'ye fiyatlarıyla yapılan toplam rezervasyonun 21 bini aştığını bildirdi. Twitter'dan açıklama yapan Ekşi, 'ndan 1-7 Kasım'da Antalya ve İzmir seferlerinde dolulukların yüzde 75'i aştığını kaydederek, "Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü'ye promosyon fiyatları ile yapılan toplam rezervasyon sayısı 21 bini aştı. Büyük projeyi denemeye büyük talep var" ifadelerini kullandı.
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