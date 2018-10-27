21 bin kişi uçacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü'ye promosyon fiyatlarıyla yapılan toplam rezervasyonun 21 bini aştığını bildirdi. Twitter'dan açıklama yapan Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 1-7 Kasım'da Antalya ve İzmir seferlerinde dolulukların yüzde 75'i aştığını kaydederek, "Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü'ye promosyon fiyatları ile yapılan toplam rezervasyon sayısı 21 bini aştı. Büyük projeyi denemeye büyük talep var" ifadelerini kullandı.
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