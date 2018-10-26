Vakıf Emeklilik’ten firmalara özel çözümler

Vakıf Emeklilik, kurumsal çözüm ortağı arayan firmalara geniş kapsamlı hizmetler sunuyor. Firmaya özel uzman müşteri temsilcisi desteğinin yanı sıra Yaşam Kulüpleri'nden de yararlandıran Vakıf Emeklilik, Grup Yıllık Hayat Sigortası, Grup Ferdi Kaza Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünleriyle firma çalışanlarını teminat altına alıyor. Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) çağrı merkezi, WhatsApp şube ve tamamen online sistemler üzerinden müşterilerine istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlayan Vakıf Emeklilik, 'Hızlı Otomatik BES' ile işverenler için Otomatik BES işlemlerini çok daha hızlı hale getiriyor.
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