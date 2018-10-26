  • Ekonomi
  • 26.10.2018
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 01:09
  • Gazete

Özel kart hazırladı

Özel kart hazırladı
Denizbank, 'DenizPrivate Limited Edition'ı özel bankacılık müşterilerinin hizmetine sundu. Yurt dışında 125 ülkede bine yakın havalimanı lounge'una giriş hakkı üstelik lansmana özel ilk girişler DenizPrivate 'ın hediyesi. Kart ile yurt dışında konaklama ve restoran harcamalarına yüzde 10 indirim, yurt içinde otel harcamalarına yüzde 10 indirim gibi imkanlar da sunulacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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