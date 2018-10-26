Özel kart hazırladı

Denizbank, 'DenizPrivate Limited Edition'ı özel bankacılık müşterilerinin hizmetine sundu. Yurt dışında 125 ülkede bine yakın havalimanı lounge'una giriş hakkı üstelik lansmana özel ilk girişler DenizPrivate Limited Edition'ın hediyesi. Kart ile yurt dışında konaklama ve restoran harcamalarına yüzde 10 indirim, yurt içinde otel harcamalarına yüzde 10 indirim gibi imkanlar da sunulacak.
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