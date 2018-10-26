  • Ekonomi
  • 26.10.2018
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 00:55
  • Gazete

Merkez i değiştirmedi

Merkez faizi değiştirmedi
Eylül'de politika ini 625 baz puan artırarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'e çıkaran Merkez Bankası, dünkü toplantıda değişikliğe gitmedi. Merkez Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine dikkat çekildi.
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