Merkez faizi değiştirmedi

Eylül'de politika faizini 625 baz puan artırarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'e çıkaran Merkez Bankası, dünkü toplantıda değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine dikkat çekildi.
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