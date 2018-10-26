  • Ekonomi
  • 26.10.2018
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 00:58
  • Gazete

İkrama devam bilete % 10 indirim

İkrama devam bilete % 10 indirim
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, şehirler arası otobüs yolcularına sundukları yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmetinin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Ayrıca, üye karayolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz. Servislerle ilgili düzenleme yapacağız."
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