Hedef büyüdü

Turkcell'in yılın 9 ayında net kârı 1.2 milyar liraya, toplam gelirleri 15.7 milyar liraya ulaştı. Açıklamaya göre, 3'üncü çeyrekte şirketin gelirleri yüzde 26.1 artarak 5.8 milyar liraya, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da yüzde 46.6 yükselerek 2.4 milyar liraya çıktı. Böylece şirket, tüm zamanların en yüksek 3 aylık grup geliri ve FAVÖK'ünü elde etti. Şirketin faturalı müşteri sayısı 19 milyona, toplam mobil müşteri sayısı ise 34.9 milyona ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 9 ayda gerçekleşen güçlü performansı esas alarak, 2018 için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedeflerini sırasıyla, yüzde 20-22 ve yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü güncellediklerini bildirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.