4.7 milyar TL kâr etti

AKBANK Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın yılın 9 ayında 4 milyar 688 milyon lira konsolide net kâr elde ettiğini bildirdi. Binbaşgil, "Gelişmekte olan ülkelerde dalgalanmaların gözlemlendiği bir dönemden geçiyoruz. Bu gelişmelere rağmen, yılın üçüncü çeyreğinde de güçlü performansımızı sürdürdük" şeklinde konuştu.
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