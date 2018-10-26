  • Ekonomi
  • 26.10.2018
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 01:08
  • Gazete

4.7 milyar TL kâr etti

4.7 milyar TL kâr etti
AKBANK Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın yılın 9 ayında 4 milyar 688 milyon lira konsolide net kâr elde ettiğini bildirdi. , "Gelişmekte olan ülkelerde dalgalanmaların gözlemlendiği bir dönemden geçiyoruz. Bu gelişmelere rağmen, yılın üçüncü çeyreğinde de güçlü performansımızı sürdürdük" şeklinde konuştu.
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