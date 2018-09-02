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Vatandaşın borcu silindi

Vatandaşın borcu silindi
Ekonomiye yönelik kur saldırısına inat milyonlarca vatandaş devletin barış elini tuttu. Yaklaşık 5.5 milyon mükellef 64.3 milyon liralık borcunu yapılandırdı. Yapılandırma düzenlemesi ile lar dörtte biri seviyelerine düşerken, MTV ve trafik cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faiz sıfıra kadar indi. Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde Kanun hükümlerine göre hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında da yüzde 25 indirim yapıldı.
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