Rus limuzini!

Moskova Otomobil Fuarı'nın en dikkat çeken araçlarından birisi Rus markası Aurus oldu. Ruslar'ın ultra lüks araç segmentinde yer alan markası Aurus'un yeni modeli Senat tanıtıldı.​Bentley ve Rolls Royce gibi araçlarla rekabet etmek için onların standardında üretilen araç, aynı zamandain makam aracı. Putin, yeniden seçilmesinden sonra yemin törenine giderken bu aracın' adı verilen modelini kullanmış ve büyük ilgi çekmişti.