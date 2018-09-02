Yol Durumu
  1. Turizmde yeni rekor
  2. Ayaklar yerden kesilecek

Rus limuzini!

Rus limuzini!
Uluslararası Moskova Otomobil Fuarı'nın en dikkat çeken araçlarından birisi Rus markası Aurus oldu. Ruslar'ın ultra lüks araç segmentinde yer alan markası Aurus'un yeni modeli Senat tanıtıldı.



​Bentley ve Rolls Royce gibi araçlarla rekabet etmek için onların standardında üretilen araç, aynı zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracı. Putin, yeniden seçilmesinden sonra yemin törenine giderken bu aracın 'Kortej' adı verilen modelini kullanmış ve büyük ilgi çekmişti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar