‘Alo’da şampiyonuz

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nüfuslu
Türkiye
'de
mobil
abone sayısı
79 milyonu
aşarken,
İstanbul
'da
ise mobil abone
sayısı her yıl 1 milyon
arttı. 15 milyonluk
İstanbul'da mobil
abone sayısı 21.5
milyona ulaştı. 2018
yılı başında ise 429
dakika olan ortalama
aylık mobil kullanım
süresi ile Türkiye,
Avrupa'yı geride
bıraktı.
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