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‘Alo’da şampiyonuz

‘Alo’da şampiyonuz
81 milyon nüfuslu 'de mobil abone sayısı 79 milyonu aşarken, 'da ise mobil abone sayısı her yıl 1 milyon arttı. 15 milyonluk İstanbul'da mobil abone sayısı 21.5 milyona ulaştı. 2018 yılı başında ise 429 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, Avrupa'yı geride bıraktı.
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