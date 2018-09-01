Temmuz'da maaşları artan emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de alacağı farkı gösterecek. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 0.55 olarak gerçekleşmişti. Pazartesi günü de Ağustos ayı enflasyonu açıklanacak. Zam oranı şekillenmeye başlayacak. Ancak ekonomistlerin enflasyon tahminleri şimdiden ipuçlarını veriyor.
YAZIN YAYINLAYALIM
TAKVİM, emeklilerin sesi oluyor. Taleplerinizi, fotoğraflarınızla birlikte bize gönderin; sayfalarımızda yer verelim.
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6.67 olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artış yüzde 6.67 olacak. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük toplu sözleşme artışına ilaveten 2018'in ikinci yarısında yüzde 3.5'lik oran aşıldığından yüzde 3.17 enflasyon farkı oluşacak. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.17'ye ulaşacak. Ekonomistlerin tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında 68,12 ile 326,31 lira arasında artış yaşanacak.
İNTİBAK ŞART
2001 yılında SSK'dan emekli oldum. Hemen hemen aynı şartlarda ama daha önce emekli olan yakınımın maaşı intibakla beni bayağı geçti. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak düzenlemesinin bir an önce Meclis'e gelmesini ve maaşlarda artış yapılmasını istiyoruz. Milletvekillerinin bu konudaki hamlelerini yakından izleyeceğiz.
Murat ATILGAN
KESİNTİ BİTSİN
Yaklaşık 40 yıllık çalışma hayatım oldu. Yıllarca devletime prim ödedim. Benim isteğim, emekli maaşlarından sağlık kesintilerinin kalkması. Bazı sağlık sorunlarım var, her ay maaşımdan kesinti oluyor. Bu kadar yıl prim ödemiş bir kişi olarak, emeklilikte muayene, ilaç katkı payı gibi ödemeler yapmak istemiyorum.
Hayri YAZGAN
YAZIN YAYINLAYALIM
TAKVİM, emeklilerin sesi oluyor. Taleplerinizi, fotoğraflarınızla birlikte bize gönderin; sayfalarımızda yer verelim.
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6.67 olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artış yüzde 6.67 olacak. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük toplu sözleşme artışına ilaveten 2018'in ikinci yarısında yüzde 3.5'lik oran aşıldığından yüzde 3.17 enflasyon farkı oluşacak. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.17'ye ulaşacak. Ekonomistlerin tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında 68,12 ile 326,31 lira arasında artış yaşanacak.
İNTİBAK ŞART
2001 yılında SSK'dan emekli oldum. Hemen hemen aynı şartlarda ama daha önce emekli olan yakınımın maaşı intibakla beni bayağı geçti. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak düzenlemesinin bir an önce Meclis'e gelmesini ve maaşlarda artış yapılmasını istiyoruz. Milletvekillerinin bu konudaki hamlelerini yakından izleyeceğiz.
Murat ATILGAN
KESİNTİ BİTSİN
Yaklaşık 40 yıllık çalışma hayatım oldu. Yıllarca devletime prim ödedim. Benim isteğim, emekli maaşlarından sağlık kesintilerinin kalkması. Bazı sağlık sorunlarım var, her ay maaşımdan kesinti oluyor. Bu kadar yıl prim ödemiş bir kişi olarak, emeklilikte muayene, ilaç katkı payı gibi ödemeler yapmak istemiyorum.
Hayri YAZGAN
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