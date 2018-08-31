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İşletmelere desteği

İşletmelere Emlak Bankası desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konut, arsa, gayrimenkul ağırlıklı çalışacağını açıkladığı Emlak Bankası 17 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başlıyor. Kamunun düzen ve yararına sosyal amaçlı yardımlarda bulunabilecek olan Bank, küçük işletmelere, tarım kredi kooperatiflerine destek verebilecek, kentsel dönüşümü destekleyecek. Banka, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı, menkul kıymet ihraç edebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kısa sürede hem vatandaşlarımızın hem de sektörün faydalanacağı bir banka olacak. Yıl sonuna da bu süreci tamamlayacağız" dedi.
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