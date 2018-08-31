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çıkarması

IFA çıkarması
Avrupa'nın en büyük tüketici ı yarın kapılarını açıyor. Firmalar, fuar kapılarını açmadan ürünlerini tanıtmaya başladı. 'de düzenlenen ve 5 Eylül'e kadar açık kalacak fuara 100 ülkeden bin 805 firma katılıyor. Türk şirketleri, yeni nesil akıllı televizyon, akıllı ev aletleri, lar ve mobil ürünlerini fuarda tanıtıyor. Fuarda önümüzdeki yılın toplu alımları için iş anlaşmaları da yapılıyor. Teknoloji profesyonelleri, analistler ve uluslararası medya temsilcilerinin yakından takip ettiği fuar, küresel servis ve teknolojilerin pazara sunulduğu platform olmaya devam ediyor. Tüketici elektroniği fuarı IFA bu yıl ilk kez "Shift OTOMOTIVE" etkinliği ile geniş bir alanı otomobil endüstrisindeki yenilikçi gelişmelere ayırdı.

730 ÜRÜNLE FUARDA
VESTEL, 28'inci kez katıldığı Berlin'deki IFA fuarında 3 bin 800 metrekarelik standında 730 ürün sergiliyor. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Her zaman tüketicileri en yeni teknolojilerle buluşturmak için çalışıyoruz. Teknolojimizle, tasarımlarımızla dünya devleriyle rekabet ediyoruz. Son teknoloji beyaz eşya ve TV'lerin yanı sıra bugün ilk defa görücüye çıkardığımız Venus'ün son modeli Z30, hem tasarım hem de performans olarak dünyadaki rakiplerine kafa tutacak bir ürün" dedi.
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