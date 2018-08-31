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Halkbank kendi hisselerini alacak

Halkbank kendi hisselerini alacak
Borsa'da, özellikle kurdaki artışın etkisiyle gerileyen fiyatlar Türkiye'nin dev şirketlerinde hisse geri alımlarını hızlandırdı. İş Bankası'nın ardından Halk Bankası da borsada geri alıma başlayacağını açıkladı. Halk Bankası, 70 milyon adet hisseyi azami 450 milyon TL karşılığında geri alacağını bildirdi. İş Bankası da 130 milyon adet hisseyi azami 550 milyon TL'ye geri alacağını açıklamıştı.
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