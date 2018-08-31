Temmuz'da maaşları artan emekliler bir sonraki zammı Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay müjdesini verdiği seyyanen zam 100 gün içerisinde hayata geçirilecek. Düzenleme ile düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. 100 günlük süre Kasım ayı içerisinde dolacak. Bu tarihe kadar seyyanen zam düzenlemesi gerçekleştirilecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.