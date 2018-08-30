Son dönemde birbiri ardına yapılan düzenlemeler yaşlılık aylığı alan 581 bin kişinin yüzünü güldürdü. 65 yaş aylığı önce 265,79 liradan 500 liraya, Temmuz'da da 543,25 liraya yükseldi. Şimdi de 3'er aylık dönemler halinde ödenen bu maaşta aylık sisteme geçildi. 65 yaş aylığı Eylül'den itibaren aylık olarak ödenmeye başlayacak. Her ay hesaplara 543,25 lira yatırılacak. Yaşlılar hem maaş için beklemeyecek hem de zamları anında maaşlarında görecek. Ayrıca yaşlılık aylığında Ocak'ta bir zam daha olacak. Memur zammıyla yaşlılık aylığı da artacak. 65 yaş aylığı memurların Ocak zammı yüzde 4.37 olursa 566,99 liraya, yüzde 7.17 olursa 582,20 liraya yükselecek.
Yaşlıya yeni maaş
543 liralık yaşlılık aylığında ödeme sistemi değişti. 3’er aylık değil aylık ödeme sistemi başlayacak. Ocak’ta da 582 liraya çıkması gündemde
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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