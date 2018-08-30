Temmuz'da Türkiye'ye 5.67 milyon turist geldi. Bu rakam aylık bazda kaydedilen en yüksek rakam oldu. Turizm Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz'da yüzde 11.74 artışla 5.67 milyon kişi, 7 ayda ise yüzde 24.9 artışla 21.64 milyon kişi oldu. Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke yüzde 15.14 ile Rusya oldu. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Klasik pazarların dışında Katar'da inanılmaz artış var, yüzde 123... Rekorlar kırarak devam ediyoruz" dedi.
Turist rekoru
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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