TÜED emekliler için harekete geçti

Emeklilerin konut sorununa çözüm üretmek için kapsamlı çalışmalar yürüten Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde 3 bin 500 emekliyle yapılan alan araştırma sonuçlarını dikkate alarak harekete geçti. TÜED'ten yapılan açıklamada, 3 milyon 300 bin emeklinin kirada oturduğuna dikkat çekilerek, derneğin 128 daireli Konya Meram projesini hayata geçirdiği, 130 konutluk Bursa projesinin de tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Silivri'de 100 konut yapılması planlanıyor. Ayrıca Ankara'da 139 konutluk İncek projesi hayata geçirilecek. Bu projeler yüksek kaliteli konutlar, uygun fiyat ve taksit koşullarıyla üyelerimize sunuluyor. Örneğin; Silivri projesinde konut fiyatları 150 bin liradan başlıyor."
BARIŞ ŞİMŞEK
"Silivri'de 100 konut yapılması planlanıyor. Ayrıca Ankara'da 139 konutluk İncek projesi hayata geçirilecek. Bu projeler yüksek kaliteli konutlar, uygun fiyat ve taksit koşullarıyla üyelerimize sunuluyor. Örneğin; Silivri projesinde konut fiyatları 150 bin liradan başlıyor."
BARIŞ ŞİMŞEK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.