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TÜED emekliler için harekete geçti

’nin 3 bin 500 emekliyle görüşerek yaptığı anket çalışmasını dikkate alan TÜED, ve projelerinden sonra İstanbul Silivri ve İncek projelerini hayata geçiriyor

TÜED emekliler için harekete geçti
Emeklilerin konut sorununa çözüm üretmek için kapsamlı çalışmalar yürüten Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), koordinatörlüğünde 3 bin 500 emekliyle yapılan alan araştırma sonuçlarını dikkate alarak harekete geçti. TÜED'ten yapılan açıklamada, 3 milyon 300 bin emeklinin kirada oturduğuna dikkat çekilerek, derneğin 128 daireli Konya Meram projesini hayata geçirdiği, 130 konutluk Bursa projesinin de tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silivri'de 100 konut yapılması planlanıyor. Ayrıca 'da 139 konutluk İncek projesi hayata geçirilecek. Bu projeler yüksek kaliteli konutlar, uygun fiyat ve taksit koşullarıyla üyelerimize sunuluyor. Örneğin; Silivri projesinde konut fiyatları 150 bin liradan başlıyor."

BARIŞ ŞİMŞEK
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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