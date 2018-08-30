Hazine Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon'un, Türk Telekom'daki yüzde 55 oranındaki hisselerinin kredi veren bankalara devrini onayladı. Akbank, Garanti ve İş Bankası Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurmuştu.
Telekom’a bankalar ortak oluyor
Etiketler: banka , türk telekom , Hazine Bakanlığı
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.