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Telekom’a lar ortak oluyor

Telekom’a bankalar ortak oluyor
Hazine Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon'un, Türk Telekom'daki yüzde 55 oranındaki hisselerinin kredi veren lara devrini onayladı. Akbank, Garanti ve İş Bankası 'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurmuştu.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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