İmar Barışı’nda yalan beyanda bulunan yandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı başvurularında yalan beyanda bulunanların yatırdığı yapı kayıt bedelinin bütçeye irat kaydedildiği için geri verilmeyeceğini söyledi. Bu konuda bir komisyon oluşturup tüm başvuruları inceleyeceklerini açıklayan Kurum, yalan beyanda bulunanların Yapı Kayıt Belgelerinin de iptal edileceğini belirtti. Vatandaşları İmar Barışı'nda doğru beyan vermeleri konusunda uyaran Kurum, dere yatağı, orman arazisi gibi yerlerde yapılan yapıların Yapı Kayıt Belgesi alamayacağı gibi, yıkılacağını söyledi. Bu konuda Rize'de dere yatağına yapılan 7 katlı binayı örnek gösteren Kurum, "Bu bina İmar Barışı'ndan faydalanamaz" dedi. Türkiye'de başta vasfını kaybetmiş mera alanları olmak üzere 13 milyon metrekare tescilsiz alan bulunduğu bilgisini veren Murat Kurum, "Bunların bir kısmını tescilli hale getirip ekonomiye kazandıracağız. Metrekaresi 1 lira bile olsa 13 milyon lira eder. Bu çok büyük bir değer" diye konuştu.
İLK KAZMA KASIM'DA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekonomik savaş var diye hiçbir şekilde işlerinden geri durmadığını söyleyen Kurum, başta 100 Günlük Plan'da yer alan konular olmak üzere masadaki tüm konuları yıl sonuna kadar bir sonuca ulaştıracaklarını kaydetti. Bu konuların arasında tapu harcı, Emlak Bankası'nın kuruluşu, Millet Parkları ve Kanal İstanbul'un da bulunduğunu anlatan Kurum, şunları söyledi: "Tapu harcı konusundaki düzenleme sürecine Meclis açılır açılmaz başlayacağız. Tapu harçlarını Türkiye genelinde gerçek değer üzerinden aldığımızda hem daha fazla bir harç geliri oluşacak hem de oradaki eşitsizlik ortadan kalkacak. Emlak Bankası'nın kurulmasının ardından vatandaşı memnun edecek güzel projeler düşünüyoruz. Kanal İstanbul ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Orada ilk kazma Kasım ayında vurulabilir."
Bakan Kurum, Rize'de dere yatağına yapılan bu binanın İmar Barışı'ndan faydalanamayacağını söyledi.
İLK KAZMA KASIM'DA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekonomik savaş var diye hiçbir şekilde işlerinden geri durmadığını söyleyen Kurum, başta 100 Günlük Plan'da yer alan konular olmak üzere masadaki tüm konuları yıl sonuna kadar bir sonuca ulaştıracaklarını kaydetti. Bu konuların arasında tapu harcı, Emlak Bankası'nın kuruluşu, Millet Parkları ve Kanal İstanbul'un da bulunduğunu anlatan Kurum, şunları söyledi: "Tapu harcı konusundaki düzenleme sürecine Meclis açılır açılmaz başlayacağız. Tapu harçlarını Türkiye genelinde gerçek değer üzerinden aldığımızda hem daha fazla bir harç geliri oluşacak hem de oradaki eşitsizlik ortadan kalkacak. Emlak Bankası'nın kurulmasının ardından vatandaşı memnun edecek güzel projeler düşünüyoruz. Kanal İstanbul ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Orada ilk kazma Kasım ayında vurulabilir."
Bakan Kurum, Rize'de dere yatağına yapılan bu binanın İmar Barışı'ndan faydalanamayacağını söyledi.
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