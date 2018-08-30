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2 bin 500 polis alımında süre doluyor

2 bin 500 polis alımında süre doluyor
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri yarın saat 23.00'te tamamlanacak. 'lara 250'si kadın olmak üzere, 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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