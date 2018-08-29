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: ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

... Bir süredir durgun seyreden altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve güncel fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Birikim ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. ne kadar? ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan hareketli günler sebebiyle vatandaşlar "Çeyrek altın ne kadar?" , "Gram altın ne kadar" sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte son dakika itibarıyla güncel altın fiyatları...

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 19:52
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