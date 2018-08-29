Altın fiyatlarında yaşanan hareketli günler sebebiyle vatandaşlar "Çeyrek altın ne kadar?" , "Gram altın ne kadar" sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte son dakika itibarıyla güncel altın fiyatları...
Son dakika: Çeyrek altın gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları
Son dakika... Bir süredir durgun seyreden altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve güncel fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Birikim ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
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