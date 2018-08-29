48.4 milyon dolar!

1962 model Ferrari 250 GTO, Kaliforniya'da düzenlenen açık artırmada 48.4 milyon dolara satıldı. Aracın yeni sahibi Numerix Software adlı şirketin Başkanı Greg Whitten olurken; Ferrari 250 GTO açık artırma usulü ile şimdiye kadar satılan en pahalı araç unvanını aldı. Whitten bu araçtan 2000 yılında yine Sotheby's tarafından düzenlenen ihalede satın almıştı.
Aracın o zaman kaç liraya satıldığı açıklanmazken, ortalama fiyatlar 10 milyon dolar seviyelerindeydi. Öte yandan daha önceki rekor ise aynı aracın 1964 modeline aitti. 1964 Ferrari 250 GTO, 2014 yılında 38.1 milyon dolara satılmıştı. Ferrari, 250 GTO modelini 1953-1964 yılları arasında sadece 36 adet üretti. Aracın nadir bulunması değerini de katlıyor
Aracın o zaman kaç liraya satıldığı açıklanmazken, ortalama fiyatlar 10 milyon dolar seviyelerindeydi. Öte yandan daha önceki rekor ise aynı aracın 1964 modeline aitti. 1964 Ferrari 250 GTO, 2014 yılında 38.1 milyon dolara satılmıştı. Ferrari, 250 GTO modelini 1953-1964 yılları arasında sadece 36 adet üretti. Aracın nadir bulunması değerini de katlıyor
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