TAKVİM sesinizi duyuruyor

2000 sonrası emekli aylıklarında intibak yapılmaması, özellikle düşük aylık alanların mağduriyetini artırmıştır. Emekli aylığı hesaplanma sisteminin değiştirilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. TÜFE artışları ile emekli aylıklarına yapılan zamların, reel olarak koruyucu bir sistem olmadığı ve emeklilerin harcamalarındaki artışların daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Emeklilere yüzdeli artışlar yerine seyyanen zamların yapılmasını, emeklilerimize büyümeden, refahtan pay verilmesini talep ediyoruz. Gazi AYKIRI/TÜED Kayseri Şube Başkanı
BİZE İKRAMİYE VERİLSİN
Banka emeklisiyim. Ramazan Bayramı'nda verilen bin lira ikramiyeyi aldım. Kurban Bayramı ikramiyesini ise banka genel müdürü onay vermediği için alamadık. (M.A.)
SAĞLIK KESİNTİSİ BİTSİN
Emeklilerden muayene ve ilaç ücret farkı ile özel hastanelerde muayene farkı ücreti alınmasın. Maaşlarımız zaten düşük, aylık zamanı geldiğinde yapılan kesintiler ile daha da düşüyor. Büyüklerimizden çözüm bekliyoruz. Ahmet ŞAHİN
EŞİT ARTIŞ YAPILSIN
Emeklilerin maaşlarındaki dengesizliğin giderilmesi için emeklilerin durumunun masaya yatırılmasını talep ediyoruz, bizler yasalar gereği emekli olduk. Mecbur tutulduğumuz dönemler de oldu. Aynı hizmet aynı prim günü aynı derece ve kademede olan dengesizliğe duyarsız kalınmamasını umuyoruz. Emekli aylıklarında kuruma göre farklı zam sisteminin son bulmasını istiyoruz. Memur, Bağ- Kur, SSK emeklisine eşit zam talep ediyoruz.
Mustafa ASLAN
BİZE İKRAMİYE VERİLSİN
Banka emeklisiyim. Ramazan Bayramı'nda verilen bin lira ikramiyeyi aldım. Kurban Bayramı ikramiyesini ise banka genel müdürü onay vermediği için alamadık. (M.A.)
SAĞLIK KESİNTİSİ BİTSİN
Emeklilerden muayene ve ilaç ücret farkı ile özel hastanelerde muayene farkı ücreti alınmasın. Maaşlarımız zaten düşük, aylık zamanı geldiğinde yapılan kesintiler ile daha da düşüyor. Büyüklerimizden çözüm bekliyoruz. Ahmet ŞAHİN
EŞİT ARTIŞ YAPILSIN
Emeklilerin maaşlarındaki dengesizliğin giderilmesi için emeklilerin durumunun masaya yatırılmasını talep ediyoruz, bizler yasalar gereği emekli olduk. Mecbur tutulduğumuz dönemler de oldu. Aynı hizmet aynı prim günü aynı derece ve kademede olan dengesizliğe duyarsız kalınmamasını umuyoruz. Emekli aylıklarında kuruma göre farklı zam sisteminin son bulmasını istiyoruz. Memur, Bağ- Kur, SSK emeklisine eşit zam talep ediyoruz.
Mustafa ASLAN
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