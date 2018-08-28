Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018 yılı PMYO ön başvuru işlemlerinin 13-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğinin duyurulduğu belirtildi. Açıklamada, bayram dolayısıyla aksaklıklar yaşandığı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos saat 23.00'e kadar uzatıldığı kaydedildi. PMYO'lara 250'si kadın olmak üzere, 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek. Alımlara ilişkin ön başvurular Polis Akademisi'nin 'www. pa.edu.tr' adresinden yapılacak.
Son dakika... 2 bin 500 yeni polis için süre uzatıldı
Etiketler: pmyo , 31 AĞUSTOS
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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