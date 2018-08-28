Dünya alarmda Türkiye uyardı! Savaşın ayak sesleri

Türkiye, İdlib'e bir askeri operasyonun felakete yol açabileceği uyarısını yaptı. Rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırmasını istemeyen Batılı ülkeler alarma geçti, diplomasi trafiğine hız verdi. Fransa, Esad yönetiminin kimyasal silah kullanması halinde yeni hava saldırıları düzenleneceğini ilan etti.

İç savaşın sekizinci yılına girdiği Suriye'de, düğüm Türkiye sınırındaki İdlib'de çözülecek. Yarım milyondan fazla insanın ölümünden sorumlu olan Beşar Esad yönetimi, muhaliflerin elindeki son vilayet olan kente saldırıya hazırlanıyor.

İRAN'DAN TEHLİKELİ AÇIKLAMA

Suriye ordu güçleriyle birlikte cephede yer alan İran, İdlib operasyonunun yakında başlayacağını duyurdu.

200'den fazla otobüsün taşıdığı askerlerin İdlib sınırına doğru ilerlediğini aktaran yarı resmi haber ajansı Tasnim, konvoyda tanklar ve zırhlı araçların da yer aldığını aktarıyor. Ajansa göre, ordu birlikleri ve İranlı milisler Hama ile İdlib arasında.

ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR



Hama'daki havaalanında da askeri hareketlilik var, savaş uçakları ve helikopterler üsse konuşlandırıldı.

RUSYA AKDENİZ'İ SAVAŞ GEMİLERİYLE DOLDURDU

Eylül 2015'te iç savaşa Beşar Esad'ın yanında dahil olan Rusya ise, Akdeniz'i savaş gemileriyle doldurdu.

Rus Izvestia gazetesi, donanmanın 2015 Eylül'den bu yana en büyük gücünü Akdeniz'e yolladığını duyurdu. Gazeteye göre, görev gücünde çoğu 'Kalibr' isimli güdümlü füzeleri taşıyan 10 gemi ve 2 denizaltı yer alıyor.

Çok sayıda geminin daha bu güce ekleneceği de haberde yer alıyor. Izvestia, deniz gücünün İdlib'e düzenlenecek operasyona da katılabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE: TAM BİR FELAKET OLUR!

Rusya ve İran'la birlikte İdlib'te çatışmasızlık bölgesi kuran Türkiye ise, askeri bir çözümün felakete yol açacağını belirtiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bazı radikal grupları etkisiz hale getirmek için tüm İdlib'e saldırmak, yine yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmak demektir ve 3,5 milyon insanın tekrar evini terk etmesi demektir. Bu tam bir felaket olur, insani dram olur. Astana ruhunu ortadan kaldırır" dedi.

İdlib'e saldırmanın hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın Suriye konusundaki güvenilirliğini yok edebileceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "O nedenle, İdlib'e saldırmak yerine birlikte ne yapabiliriz, endişeleri nasıl ortadan kaldırırız ve buranın istikrarını nasıl koruruz bu konuda çalışmamız lazım" ifadesini kullandı.

ABD VE MÜTTEFİKLERİ ALARMDA

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le İdlib'i masaya yatırdı.

İki liderin telefon görüşmesini paylaşan Alman sözcü Steffen Seibert, Merkel ve Trump'ın insani durumla ilgili endişeleri paylaştığını aktardı.

Akdeniz'e yığınak yapan Rusya ise, ABD'nin rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını ileri sürüyor. Rus Savunma Bakanlığı, USS Ross savaş gemisinin 25 Ağustos'ta Akdeniz'e girdiğini ve 28 Tomahawk füzesi taşıdığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, dün yaptığı açıklamada Beşar Esad'ın tekrar kimyasal silah kullanması halinde yeni hava saldırısı düzenleyeceklerini ilan etti.

ABD, Fransa ve İngiltere, muhaliflere karşı kimyasal silah kullanan Beşar Esad'a ait askeri tesislere iki kez saldırı düzenlemişti. Akdeniz, Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerinden ise, Suriye'ye füzeler fırlatılmıştı.

ABD lideri Donald Trump'ın Rusya'yı hedef alan 'füze tweet'i ise, dünyayı sarsmıştı. Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ise, ilk saldırıdan sonra ABD ile savaşın eşiğine geldiklerini söylemişti.