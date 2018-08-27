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Yapılandırmada bugün son gün

Yapılandırmada bugün son gün
Kamuya olan larını yeniden yapılandırmak isteyenlerin bugün başvurularını yapması gerekiyor. 'ye borcu olanlar, isterlerse vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov. tr ile e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Vergi dairelerine başvurular gün sonuna kadar yapılabilecek. Peşin ödeme veya ilk taksit ise 'ya olan borçlar için 31 Ağustos'a, Maliye'ye olan borçlar için 1 Ekim'e kadar yatırılacak
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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