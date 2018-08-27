Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasının bu yıl ikincisi başlıyor. Gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini ifade eden TOKİ Başkanı Ergün Turan, kampanyada indirim oranını yüzde 24'e çıkardıklarını söyledi. Turan, başvuruların 21 Eylül-19 Ekim arasında ilgili bankaya yapılacağını belirterek, "Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 24 indirimden faydalanabilecek" dedi. İmkandan yararlanmak için aidat, emlak vergisi gibi borçların bulunmaması gerektiğini dile getiren Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2017 Haziran sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 Haziran sonuna kadar başlamış konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Bankalar isteyene kredi verecek" diye konuştu.
TOKİ’den indirim
Borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyenler için TOKİ’den önemli fırsat. Yeni kampanya hazırlandı, indirim oranı da yüzde 24’e çıktı
Etiketler: banka , 2017 Haziran , borç , Toplu konut , TOKİ
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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