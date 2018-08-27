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Ruslar kaplıcaya geliyor

ile termal tatil için işbirliği yapıldı. İlk etapta 300 bin Rus işçi Türk kaplıcalarına gelecek. Önümüzdeki dönemde bu sayının 9 milyona ulaşması bekleniyor

Ruslar kaplıcaya geliyor
Türkiye bu yaz lerin gözdesi olurken; kışın da termal inde rekor kırılması bekleniyor. 'da çalışan işçiler yıllık 15 günlük termal tatil hakkını 'de kullanacak. Yaklaşık 9 milyon Rus turistin Türkiye'deki kaplıcalara gelmesi beklenirken, termal rezervasyonlarının yüzde 60 artması öngörülüyor. Termal Sağlık ve Turizm Derneği (), Rusya'nın Ekaterinburg eyaletinde işçilerin termal tatillerini Türkiye'de geçirmelerini sağlayacak 9 eyaleti kapsayan 2 protokole imza attı. TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, "Anlaşma Rusya'da termal tatil hakkı olup da her yıl sıra beklemek zorunda kalan 300 bin işçinin ülkemize gelmesini sağlayacak. Potansiyelimiz göz önüne alındığında 9 milyon Rus'un kaplıcalara gelmesi öngörülüyor" dedi.


Hazal ATEŞ
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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