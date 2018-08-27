Ruslar kaplıcaya geliyor

Türkiye bu yaz Rus turistlerin gözdesi olurken; kışın da termal turizminde rekor kırılması bekleniyor. Rusya'da çalışan işçiler yıllık 15 günlük termal tatil hakkını Türkiye'de kullanacak. Yaklaşık 9 milyon Rus turistin Türkiye'deki kaplıcalara gelmesi beklenirken, termal rezervasyonlarının yüzde 60 artması öngörülüyor. Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD), Rusya'nın Ekaterinburg eyaletinde işçilerin termal tatillerini Türkiye'de geçirmelerini sağlayacak 9 eyaleti kapsayan 2 protokole imza attı. TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, "Anlaşma Rusya'da termal tatil hakkı olup da her yıl sıra beklemek zorunda kalan 300 bin işçinin ülkemize gelmesini sağlayacak. Potansiyelimiz göz önüne alındığında 9 milyon Rus'un kaplıcalara gelmesi öngörülüyor" dedi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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